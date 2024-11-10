В ЯНАО определились финалисты чемпионата России по волейболу на снегу

В Новом Уренгое 9 ноября определились финалисты чемпионата России по волейболу на снегу. Команда «Факел Ямал» выбыла из гонки за первое место, проиграв полуфинальный матч, но поборется за бронзовые медали.
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