«Похоже на Аляску номер два»: как в Киеве отреагировали на сделку Трампа и Путина по дизелю

США договорились с РФ о поставках дизеля после того, как Киев проигнорировал шесть просьб Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ, пишет Axios со ссылкой на источник.
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