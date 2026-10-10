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«Похоже на Аляску номер два»: как в Киеве отреагировали на сделку Трампа и Путина по дизелю

«Похоже на Аляску номер два»: как в Киеве отреагировали на сделку Трампа и Путина по дизелю

США договорились с РФ о поставках дизеля после того, как Киев проигнорировал шесть просьб Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ, пишет Axios со ссылкой на источник.

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