Сергей Лёвкин: Достроен объект инженерной инфраструктуры в Южном административном округе

Из перечня объектов незавершенного строительства исключено инженерное сооружение в районе Царицыно. Объект находится на территории Южного административного округа города Москвы по адресу: Кантемировская улица - улица Каспийская - Царицынский канализационный канал.
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