Эксперт назвал соглашение по безопасности между США и Украиной простой формальностью

Подписанное президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая, соглашение по безопасности в основном просто формализует то, что происходит еще с 2014 года.
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