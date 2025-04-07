«За месяц семья потеряла двоих деток»: девочка и бабушка, погибшие при пожаре в муромцевской деревне, оказались родственниками двухлетнего мальчика, которого убил отчим.
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«За месяц семья потеряла двоих деток»: девочка и бабушка, погибшие при пожаре в муромцевской деревне, оказались родственниками двухлетнего мальчика, которого убил отчим.