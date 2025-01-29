В РПЦ заявили, что контрацепция - это недоверие Богу

"Господь все-таки лучше знает, посылать вам ребенка или не посылать", — утверждает священник Священник Русской православной церкви Кирилл Иванов заявил, что при боязни рождения детей нужно довериться Богу, а не предохраняться.
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