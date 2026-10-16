Предложение уже оформлено в виде законопроекта Сергей Миронов, руководитель партии "Справедливая Россия" и глава фракции в Государственной Думе, выступил с инициативой ввести оплачиваемый дополнительный отпуск для родственников участников специальной военной операции, которые погибли или получили ранения, пишет РИА Новости.