Предложение уже оформлено в виде законопроекта Сергей Миронов, руководитель партии "Справедливая Россия" и глава фракции в Государственной Думе, выступил с инициативой ввести оплачиваемый дополнительный отпуск для родственников участников специальной военной операции, которые погибли или получили ранения, пишет РИА Новости.
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