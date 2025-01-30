"ВСУ отошли за реку": свежие сводки с фронтов СВО от военкоров

По всем направлениям фронта армия России пытается продвинуться вперёд, выбив врага с позиций.На утро 30 января 2025 года ситуация на фронтах Украины остается напряженной, однако с некоторыми изменениями в некоторых регионах.
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