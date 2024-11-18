Братский педагогический колледж вошел в ТОП-20 лучших в России

В пятом сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена» команда Братского педагогического колледжа доказала свой профессионализм и инновационный подход, заняв место среди 20 лучших колледжей и техникумов по всей России.
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