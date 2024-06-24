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Новый "прорыв" Голиковой. Для врачей придуман вахтовый метод

Новый "прорыв" Голиковой. Для врачей придуман вахтовый метод

Все-таки уникальные люди у нас работают в Правительстве. Думают исключительно о народе.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Практически все чиновники Росси ( а уж те, кто наверху в первую очередь) работают на Мировые Кланы, которые хотят уничтожить Россию.
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8 час.

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