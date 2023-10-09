Буцкая призвала вернуться к законопроекту о семейном бизнесе

Форма предпринимательства, когда члены одной семьи и их родственники являются собственниками и работниками своих предприятий, будет особенно востребована на селе, считает первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
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