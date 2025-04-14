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Царьград

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Овечкин забросил 896-ю шайбу: «Вашингтон» уступил «Коламбусу» 1:4

Овечкин забросил 896-ю шайбу: «Вашингтон» уступил «Коламбусу» 1:4

В матче НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 1:4. Александр Овечкин забросил свою 896-ю шайбу, а из команды «Коламбус» отличились Зак Веренски, Адам Фантилли и Дмитрий Воронков.

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