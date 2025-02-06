На заседании Совета по науке и образованию, состоявшемся 6 февраля, президент не стал разносить ни профильных чиновников, ни работников системы […] The post Путин на Совете по науке и образованию: всё снова нужно улучшать appeared first on Медиакратия.
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