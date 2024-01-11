последний пакет

Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы, заявил на брифинге представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
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