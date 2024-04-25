Психолог Соломеина объяснила, как научить ребенка справляться с трудностями

Есть несколько способов Клинический и детский психолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Соломеина в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала, как научить ребенка справляться с трудностями.
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