«Грандиозная сделка» Америки и Беларуси обернулась грандиозным пшиком Как США пытаются переманить Лукашенко на свою сторону На фото (справа налево): президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Грандиозная сделка» Америки и Беларуси обернулась грандиозным пшиком
Комментарии
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Модест
Бацька уже наигрался в багатавекторность. Если бы не русские штыки, то и батьки уже давно не было. А так спокойно трон Коле передаст.
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19 час.
ВА
Владимир Акулов
Хитрый Рыгорович возьмет из *оттепели* с западом всё полезное для Беларуси , но не навредит России...Потому что от России Беларусь получает еще больше ништяков.
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3 час.
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