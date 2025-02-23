«Грандиозная сделка» Америки и Беларуси обернулась грандиозным пшиком

Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Комментарии
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Модест
Бацька уже наигрался в багатавекторность. Если бы не русские штыки, то и батьки уже давно не было. А так спокойно трон Коле передаст.
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19 час.
ВА
Владимир Акулов
Хитрый  Рыгорович возьмет  из  *оттепели*  с  западом  всё  полезное  для  Беларуси ,  но не  навредит  России...Потому  что  от  России  Беларусь  получает  еще  больше  ништяков.
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3 час.
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