Маск продолжит работу в правительстве США

Бизнесмен Илон Маск изначально рассчитывал, что его работа в администрации США продлится лишь полгода, однако и по окончанию этого срока он будет продолжать работать в правительстве, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
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