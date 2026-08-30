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ПНИПУ: для каждого цветка сентябрьского букета нужен свой уход

ПНИПУ: для каждого цветка сентябрьского букета нужен свой уход

Ученый Пермского Политеха объяснил, почему одни и те же приемы ухода за срезанными цветами помогают одному букету и губят другой, и рассказал, как продлить жизнь осеннему букету, который дарят к 1 сентября.

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