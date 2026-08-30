ПНИПУ: для каждого цветка сентябрьского букета нужен свой уход

Ученый Пермского Политеха объяснил, почему одни и те же приемы ухода за срезанными цветами помогают одному букету и губят другой, и рассказал, как продлить жизнь осеннему букету, который дарят к 1 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С В Киеве приостано...
- 78.ru: студент из...
- В Севастополе на ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым