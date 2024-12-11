Онлайн-кинотеатрам могут запретить показывать фильмы без прокатного удостоверения

На данный момент законодательство допускает неоднозначное толкование того, какие фильмы допускаются к распространению в интернетеГруппа депутатов и сенаторов предлагает запретить показывать фильмы без прокатного удостоверения Минкультуры в онлайн-кинотеатрах.