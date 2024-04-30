«Сибирь» попрощалась с несколькими хоккеистами

Сегодня завершаются контракты у четырех спортсменов, они переходят в другие команды. «Мы благодарим за игру в нашей команде вратаря Антона Худобина, защитника Зията Пайгина, нападающих Артёма Михеева и Максима Марушева», - добавили в клубе.
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