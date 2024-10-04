Марк Цукерберг оказался на втором месте в списке богачей

Генеральный директор Meta (признана экстремистской, деятельность в РФ запрещена) Марк Цукерберг стал вторым самым богатым человеком в мире, обогнав в рейтинге бывшего генерального директора и президента Amazon Джеффа Безоса, передает CNBC.
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