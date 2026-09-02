Кто выйдет на самих себя: зачем "слуге народа" рассекречивание агентов КГБ на Украине

На Украине, похоже, стартовал процесс разоблачения декоммунизаторов и десоветизаторов. Так, депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский вдруг взял и написал проект закона о создании открытого реестра агентов КГБ .