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Кто выйдет на самих себя: зачем "слуге народа" рассекречивание агентов КГБ на Украине

Кто выйдет на самих себя: зачем "слуге народа" рассекречивание агентов КГБ на Украине

На Украине, похоже, стартовал процесс разоблачения декоммунизаторов и десоветизаторов. Так, депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский вдруг взял и написал проект закона о создании открытого реестра агентов КГБ .

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