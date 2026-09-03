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Нижегородская правда

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Михаил Клинков посетил Дзержинскую ТЭЦ перед отопительным сезоном

Михаил Клинков посетил Дзержинскую ТЭЦ перед отопительным сезоном

Перед началом отопительного сезона глава Дзержинска Михаил Клинков посетил городскую ТЭЦ. Вместе с ним готовность предприятия проинспектировали председатель Законодательного Собрания региона Евгений Люлин, Герой Труда России, депутат Законодательного Собрания региона Юлия Гаревская и советник главы города Андрей Куваев.

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