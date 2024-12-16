Врач Стародубова: на Новый год лучше есть больше фруктов и овощей

На Новый год вместо майонезных салатов, сладостей и других блюд с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров лучше отдавать предпочтение фруктам, овощам и ягодам, чтобы не набрать вес и не навредить своему организму.
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