Украинский пленный раскрыл стоимость отсрочки от службы в ВСУ

Пленный Николай Злепко раскрыл стоимость отсрочки от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По словам бойца, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) просили у него за такую услугу 10 тысяч долларов.