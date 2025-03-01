Украинский пленный раскрыл стоимость отсрочки от службы в ВСУ

Пленный Николай Злепко раскрыл стоимость отсрочки от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По словам бойца, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) просили у него за такую услугу 10 тысяч долларов.
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