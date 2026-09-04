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У Сперцяна 3+4 в 7 матчах за «Аль-Ахли». Сегодня забил «Аль-Рияду» в саудовском чемпионате

Эдуард Сперцян вновь забил за « Аль-Ахли » в своем седьмом матче. Полузащитник забил в домашнем встрече с « Аль-Риядом » (3:0, перерыв) в 5-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

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