Российское военнослужащие продолжают успешно уничтожать украинских боевиков. На прошлой неделе стало известно, что наши войска взяли под огневой контроль трассу Суджа - Коренево в Курской области, являющуюся последней крупной логистической артерией, по которой ВСУ пытались подвозить подкрепления.
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