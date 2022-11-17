Депутат Колунов призвал сохранить льготную ипотеку для россиян

Льготная ипотека в России должна действовать, пока это необходимо для поддержания отрасли. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
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