Инвесторы из США хотят выкупить болгарский участок газопровода «Турецкий поток»

Инвестиционная компания Elliott Investment Management (США) рассматривает возможность приобрести долю в портфеле инфраструктурных активов, в который входит болгарский участок трубопровода «Турецкий поток».
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