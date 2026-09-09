Индекс ММВБ снизился на 0,2% в среду

Индекс Мосбиржи опустился до 2270 пунктов, акции Сбербанка снизились на 0,8%, а Роснефть показала рост на 0,1%.
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