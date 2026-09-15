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«10 дней в реанимации»: Анастасия Уколова рассекретила подробности родов в именитом роддоме

«10 дней в реанимации»: Анастасия Уколова рассекретила подробности родов в именитом роддоме

32-летняя Анастасия Уколова вспомнила, как проходили ее первые роды. Четыре года назад артистка родила первенца от второго супруга Юрия Горового, но делиться новостью о пополнении в соцсетях не спешила.

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