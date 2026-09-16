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Крымская газета

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Как обновляют объекты культуры, образования спорта в Черноморском и Раздольненском районах

Как обновляют объекты культуры, образования спорта в Черноморском и Раздольненском районах

В селе Красноярское Черноморского района капитально отремонтировали дом культуры, открытый в 1958 году: обновили актовый зал, библиотеку и помещения для занятий, в планах — обустройство небольшого музея.

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