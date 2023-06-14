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«Вегас» выиграл Кубок Стэнли, новая сага об уходе Мбаппе из «ПСЖ», Личка возглавит «Динамо», Месси не сыграет на ЧМ-2026, Лавиолетт – тренер «Рейнджерс» и другие новости

«Вегас» выиграл Кубок Стэнли, новая сага об уходе Мбаппе из «ПСЖ», Личка возглавит «Динамо», Месси не сыграет на ЧМ-2026, Лавиолетт – тренер «Рейнджерс» и другие новости

1. «Вегас» взял Кубок Стэнли, учинив разгром «Флориде» (9:3) в пятом матче серии (4-1). Клуб выиграл трофей в 6-м сезоне в лиге и выполнил задачу, поставленную владельцем еще перед дебютом.

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