Почему не все россияне увидят затмение "кровавой Луны": где можно наблюдать необычное астрономическое событие

В пятницу, 14 марта, можно будет увидеть полное лунное затмение, известное как "кровавая Луна". Однако жителям Москвы это зрелище окажется недоступно – как и на территории большинства других регионов России.
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