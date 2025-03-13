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Почему не все россияне увидят затмение "кровавой Луны": где можно наблюдать необычное астрономическое событие

Почему не все россияне увидят затмение "кровавой Луны": где можно наблюдать необычное астрономическое событие

В пятницу, 14 марта, можно будет увидеть полное лунное затмение, известное как "кровавая Луна". Однако жителям Москвы это зрелище окажется недоступно – как и на территории большинства других регионов России.

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