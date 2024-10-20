В начале следующей недели в Башкирии ожидается переменная облачность и теплая погода

Следующая неделя в Башкирии начнется с переменчивой погоды без существенных осадков. По данным метеорологов, температура воздуха ночью может колебаться от -2 до +8 градусов Тепла, а днем - от +8 до +13 градусов.
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