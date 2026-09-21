Балуев говорил, что всю жизнь хотел только дочь. Почему после развода Мария-Анна выросла в Польше и как отец пытался не исчезнуть из её жизни

Когда Мария-Анна была совсем маленькой, Александр Балуев больше всего боялся одного: пропустить, как она растёт.
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