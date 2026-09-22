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Трамп допустил новую встречу с Путиным

Трамп допустил новую встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп допустил возможность еще одной встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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