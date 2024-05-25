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Ролан Гаррос. Расписание 26 мая. Турнир начнут Рублев, Алькарас, Шнайдер, Осака, Вавринка сыграет с Марреем

Ролан Гаррос. Расписание 26 мая. Турнир начнут Рублев, Алькарас, Шнайдер, Осака, Вавринка сыграет с Марреем

На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00. На Корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи: Лючия Бронцетти – Наоми Осака; Джей-Джей Вульф (LL) – Карлос Алькарас (3); Ева Лис (Q) – Каролин Гарсия (21); (не раньше 21:15) Стэн Вавринка – Энди Маррей.

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