Ролан Гаррос. Расписание 26 мая. Турнир начнут Рублев, Алькарас, Шнайдер, Осака, Вавринка сыграет с Марреем

На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00. На Корте имени Филипа Шатрие запланированы следующие матчи: Лючия Бронцетти – Наоми Осака; Джей-Джей Вульф (LL) – Карлос Алькарас (3); Ева Лис (Q) – Каролин Гарсия (21); (не раньше 21:15) Стэн Вавринка – Энди Маррей.