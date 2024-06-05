Галузин: для переговоров по Украине надо признать текущие территориальные реалии

Для переговоров по Украине нужно признать текущие территориальные реалии. С соответствующим заявлением выступил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин, информирует ТАСС.
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