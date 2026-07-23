Ночной налет на Севастополь: ПВО сбивает рвущиеся к Балаклаве дроны ВСУ

В Севастополе ночью объявили воздушную тревогу из‑за попытки атаки беспилотников.Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что городские и военные силы ПВО вместе с мобильными огневыми группами отражают налет, а часть целей уже уничтожена.
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