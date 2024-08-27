В ТиНАО анонсировали строительство автомобильного и экопромышленного кластеров

О значимых для столичной экономики проектах рассказали заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов и министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов .
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