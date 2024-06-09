Успенская хочет отсудить у Киркорова 10 млн рублей

Певица подала иск о защите чести и достоинства.фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва»--> Певица Любовь Успенская подала иск о защите чести и достоинства на 10 млн рублей к артисту Филиппу Киркорову, назвавшего её попрошайкой.
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