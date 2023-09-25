Очередное предательство олимпийской чемпионки Исинбаевой вызвало гневную реакцию в Госдуме

Любопытно, однакоПолитикаПодписатьсяОчередное предательство олимпийской чемпионки Исинбаевой вызвало гневную реакцию в Госдуме Старая добрая истина, что предавший однажды, предаст вновь, в очередной раз нашла свое подтверждение.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииГеоргий КорневЛибо правду.Ответить1 час.ВЕВалерий ЕринВсе так просто)) Удалила пост, пусить вернет стране и деньги которые в нее вкладывали.Ответить1 час.Хамит СабировЗабыть про неё и забить на неё.Ответить3 мин.
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