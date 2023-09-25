Любопытно, однако

75 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Хамит Сабиров
    Забыть про неё и забить на неё.Очередное предате...
  • Владимир Соловьев
    БРЕД КАКОЙ ТО. ЧЕМ МЫ ЗАЛИЛИ ЕВРОПУ, ТАК ЭТО НЕФТЬЮ И ГАЗОМ И ДО СИХ ПОР ЗАЛИВАЕМ В УГОДУ ОЛИГАРХАМ И В УБЫТОК ПРОСТЫ...Химия и жизнь. Че...
  • Нина
    Разберутся по очереди со всеми. Возврата назад точно не будет.Кедми заявил об у...

Очередное предательство олимпийской чемпионки Исинбаевой вызвало гневную реакцию в Госдуме

Очередное предательство олимпийской чемпионки Исинбаевой вызвало гневную реакцию в Госдуме

Старая добрая истина, что предавший однажды, предаст вновь, в очередной раз нашла свое подтверждение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Георгий Корнев
Либо правду.
Ответить
1 час.
ВЕ
Валерий Ерин
Все так просто)) Удалила пост, пусить вернет стране и деньги которые в нее вкладывали.
Ответить
1 час.
Хамит Сабиров
Забыть про неё и забить на неё.
Ответить
3 мин.

Картина дня

наверх