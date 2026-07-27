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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Локомотива» Монтес о травме: «Полностью восстановлюсь через две недели»

Защитник « Локомотива » и сборной Мексики Сесар Монтес рассказал, когда вернется в строй после травмы, полученной на ЧМ-2026.

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