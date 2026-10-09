Два человека погибли в огненном ДТП с грузовиком под Вологдой

max.ru/УМВД России по Вологодской области В Вологодской области легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
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