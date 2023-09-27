Fox News: после решения судьи по делу о мошенничестве Трамп не сможет вести бизнес в Нью-Йорке

Во вторник судья Артур Энгорон постановил, что Дональд Трамп и его компания совершили мошенничество при построении своей империи недвижимости после того, как генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс обвинила бывшего президента в переоценке своих активов.