Гомельская «Энергия» выиграла Суперкубок Беларуси, победив «Шахтер»

Гомельская «Энергия» в пяти сетах обыграла солигорский «Шахтер» в финале турнира на «Чижовка-Арене» и во второй раз в истории завоевала Суперкубок Беларуси.
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