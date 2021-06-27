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Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Бурятии

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Бурятии

В Бурятии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных групп граждан. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев, сообщается в воскресенье, 27 июня, на региональном сайте Роспотребнадзора.

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