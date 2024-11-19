В Симферополе дорогу на кладбище «Абдал» приведут в порядок

На территории городского кладбища «Абдал» подрядная организация проводит работы по профилированию и подсыпке проездов с использованием фрезерованного асфальтового материала, сообщают в администрации Симферополя.
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