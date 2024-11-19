Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    https://iz.ru/1780394/2024-10-25/v-peterburge-nachalnik-otdela-gibdd-zaderzhan-za-posobnichestvo-pri-vziatke30 упаковок сливо...
  • Михаил Васильев
    Скоро хлеб начнут воровать ...30 упаковок сливо...
  • валерия
    Начинается очередной " геноцид"....В Крыму за неделю...

В Симферополе дорогу на кладбище «Абдал» приведут в порядок

В Симферополе дорогу на кладбище «Абдал» приведут в порядок

На территории городского кладбища «Абдал» подрядная организация проводит работы по профилированию и подсыпке проездов с использованием фрезерованного асфальтового материала, сообщают в администрации Симферополя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх