Жителям Перми предлагают до 21 октября пройти анонимный опрос на портале «Госуслуги», оценив благоустройство экопарков, экомаршрутов и новых визит-центров в долинах Егошихи и Данилихи в рамках проекта «Зеленое кольцо».
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